Janeiro Branco: conheça os pontos de Rio Branco que são especializados em Saúde Mental

O janeiro branco é um movimento social que busca trazer conscientização sobre saúde mental. Logo no começo do ano, é importante abordar questões como essa para um melhor entendimento dessa área, tanto para desmistificar essa questão como também para incentivar a procura por atendimento médico.

Para João Auricélio Souza da Silva, psicólogo e proprietário da clínica Fortalecer em Rio Branco, o janeiro branco é justamente para discutir a relevância da saúde mental e o cuidado com as emoções.

“É perceptível que a situação se agrava levando em consideração vários fatores, a pandemia da Covid-19, por exemplo, que fez com que muitas pessoas perdessem familiares, a economia do país que levou ao desemprego. De certa forma, isso gera uma ‘desesperança’ o que pode levar boa parte da população a adoecer mentalmente”, explica.

De acordo com dados publicados pelo Ministério da Saúde, em 2021, cerca de 11,3% da população brasileira têm um diagnóstico de depressão, que aumentou em relação a anos anteriores. Esse é um número expressivo, da pesquisa que foi a nível nacional e demonstra como essa doença afeta muitas pessoas, ainda mais se o campo completo de saúde mental for considerado, este que engloba muitos diagnósticos.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é considerado o país com mais incidência de ansiedade, por exemplo. Justamente por isso, a saúde mental é uma pauta que precisa ser discutida, é imprescindível que a população compreenda como e em quais casos buscar tratamento especializado.

Na capital acreana, algumas sedes estão disponíveis para realizar esse tipo de assistência. O Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) e também o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) são as maiores referências no estado e na Região Norte.

Consoante aos dados publicados pela prefeitura de Rio Branco, o Caps havia realizado em torno de três mil atendimentos em março de 2021, após três anos de sua fundação – em média, 50 atendimentos por dia. O serviço é gerenciado pela (Semsa) e conta com uma equipe de profissionais especializados.

João afirma ainda que “cuidar da saúde mental é como cuidar da própria alimentação, da espiritualidade, do corpo. É básico. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, já que ela atua como nosso gerador”.