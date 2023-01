Janja não postou foto de camisola na cozinha; é outra mulher na imagem

Não é a primeira-dama quem aparece em uma foto sentada de camisola na bancada de uma cozinha. Publicações em redes sociais atribuem falsamente a Janja a imagem de Adriana Souza Gagliardi, que publicou a foto em sua conta pessoal no Twitter.

A própria Adriana desmentiu os boatos de que seria Janja nas fotos, e chegou a pedir que os seguidores denunciassem o conteúdo.

A milícia bolsonarista pegou fotos das minhas redes no intuito de prejudicar a primeira dama @JanjaLula . As providências legais ja foram tomadas e aqueles que postaram as fotos não ficarão impunes. Aos amigos que me procuraram para demonstrar apoio, obrigada! Segue o jogo! https://t.co/fSxGDbIAsK — Vênus de mim (@drifofa) January 4, 2023

No Twitter, Facebook, Instagram e também no WhatsApp a imagem circula como se fosse da primeira-dama com comentários como “aplaudam a nossa primeira-dama. A foto foi ela quem publicou”. É mentira. Não é Janja na foto, e tampouco a imagem está em suas redes sociais (veja aqui e aqui).

No Google Trends, nas buscas relacionadas ao nome da primeira-dama há aumento repentino de procura pelos termos “foto de Janja na cozinha” nas últimas 4h. O Google Trends registrou também a busca por “Janja foto camisola”.