Jogos de futebol nesta quinta-feira; onde assistir ao vivo e horários

No Paulistão, o São Paulo encara a Portuguesa. Após empate sem gols contra o Palmeiras, o time de Rogério Ceni quer uma vitória em casa para ficar de bem com a torcida nesse início de temporada.

No Rio, o Fluminense enfrenta o Boa Vista e quer manter o 100% de aproveitamento. O Botafogo busca engatar a sua segunda vitória na temporada contra o Madureira.

Na Europa, o grande jogo do dia será entre Real Madrid e Atlético de Madrid. O confronto válido pela Copa do Rei vale vaga na próxima fase.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

15h30 – São Bento x Inter de Limeira – Paulistão Play e Premiere

– Paulistão Play e Premiere 19h30 – Mirassol x São Bernardo – Paulistão Play e Premiere

– Paulistão Play e Premiere 21h30 – São Paulo x Portuguesa – TNT e HBO Max

Campeonato Carioca

19h30 – Botafogo x Madureira – Caze TV

– Caze TV 21h10 – Fluminense x Boavista – Band

Campeonato Baiano

19h15 – Vitória x Doce Mel – EVE

Copa do Nordeste

20h – Fortaleza x Sergipe – DirecTVGO

Copa do Rei

16h – Valência x Athletic Bilbao – Star+

– Star+ 17h – Real Madrid x Atlético de Madrid – Star+

Campeonato Português

17h15 – Paços Ferreira x Benfica – ESPN 2 e Star+

Sul-Americano Sub-20

19h – Uruguai x Bolívia – SporTV

– SporTV 21h30 – Venezuela x Colombia – SporTV

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quinta-feira.

