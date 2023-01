Jornalista Elson Martins promove bate papo gratuito em Rio Branco; confira

O jornalista acreano Elson Martins, autor do livro “Acre: um estado de espírito”, estará se apresentando na próxima quinta-feira (19), em um bate papo literário com o tema “Prosas e destinos”, com o intuito de trazer memórias do seu livro.

A entrada do evento é gratuita com consumação local, o jornalista estará no Café com Poesia, localizado na rua Edmundo Pinto,140, conj. Bela vista, em Rio Branco, às 19h. O acontecimento é realizado pela Prateleira – Clube do Livro e pela agência de turismo Destino Acre.

Elson Martins exerceu uma vida dedicada ao jornalismo, um exemplo de profissionalismo e ética, nasceu em Nova Olinda, em Sena Madureira. Viveu em Rio Branco (AC), Belém (PA) e em Belo Horizonte (MG), onde começou seus estudos de jornalismo. Elson Martins foi membro da Ação Libertadora Nacional, porém, como não concordava com a ideia de iniciar uma guerrilha, solicitou seu desligamento.

O jornalista voltou para Rio Branco e começou a escrever para o jornal O Estado de São Paulo, cobrindo os conflitos entre os seringueiros e latifundiários no Acre, onde chegou a conhecer Chico Mendes.