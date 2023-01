Jovem é executado com 5 tiros na madrugada do Ano Novo em Rio Branco

O jovem Marcos Antônio Arsênio do Nascimento, de 23 anos, foi morto com cinco tiros na madrugada deste domingo (1º), na Travessa Santarém, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Marcos estava em via pública quando um homem ainda não identificado chegou a pé e, de posse de uma arma de fogo, efetuou cinco disparos, sendo que um atingiu a cabeça, dois nos peitos e dois no ombro da vítima, que morreu antes de receber socorro médico. Após a ação, o assassino fugiu em um veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos a Marcos, mas quando os socorristas chegaram no local, a vítima já estavam sem vida.

O corpo do jovem Marcos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 3° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).