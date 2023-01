Juh Vellegas ostenta corpão de biquíni em passeio de lancha em JP; veja fotos

A influenciadora acreana Juh Vellegas (30) roubou a cena em sua rede social com novos cliques tomando sol! Nesta quarta-feira (4), a acreana compartilhou cliques em seus stories renovando o bronzeado durante um passeio de lancha pelas praias de João Pessoa – PB e logo chamou a atenção com suas curvas deslumbrantes.

- Publicidade-

Em seu Instagram, Juh Vellegas, que escolheu um biquíni vermelho para a ocasião, compartilhou algumas fotos do passeio com seu esposo Marcos Santana, família e amigos.

Juh Vellegas foi uma das personalidades escolhidas pelos leitores que poderia participar da edição do BBB 23. Uma das influenciadoras mais badaladas do Acre, a acreana curte férias longe do estado e da rotina agitada.

Veja mais cliques: