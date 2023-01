Justiça concede liberdade condicional ao goleiro Bruno

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade condicional ao goleiro Bruno Fernandes, condenado a 20 anos e 9 meses pela morte de Eliza Samudio, em 2010. As informações são do jornal O Globo.

A decisão proferida pela juíza Ana Paula Abreu Filgueiras, da Vara de Execuções Penais, nesta quinta-feira,12, atende ao pedido feito pelo advogado de defesa de Bruno. Desde 2019, o ex-jogador cumpre pena em regime semiaberto.

Agora, ele não possui mais qualquer restrição de horário para estar fora de casa, e fica obrigado apenas a se apresentar de três em três meses em alguma das unidades da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio.

Em 2010, Bruno foi condenado pelo assassinato e ocultação de cadáver de Eliza Samudio , sua ex-companheira. A sentença também envolveu acusação de sequestro e cárcere privado do filho do casal pelo goleiro.