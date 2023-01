Kim compara Gentili a Zelensky e vê preconceito contra candidato humorista

Já de olho nas eleições de 2026, o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) traça planos de lançar Danilo Gentili como candidato à Presidência. O fundador do MBL, que pretende tornar o movimento um partido político, criticou quem trata como piada a escolha da futura sigla pelo nome do apresentador e comediante.

Em entrevista ao UOL News – Manhã desta sexta, Kataguiri defendeu a escolha de Gentili e destacou a formação política do apresentador. O parlamentar ainda o comparou a Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia e também comediante, e falou em preconceito ao ser questionado pelo colunista Josias de Souza se Gentili seria mesmo a melhor resposta ao clima polarizado da política nacional.

“Não é piada e Gentili é um bom nome, alinhado com os valores liberais. Vejo como preconceituosa [pergunta sobre lançar um comediante à presidência]. Um humorista é um profissional como qualquer outro e detém opiniões políticas. O líder mais respeitado do mundo hoje é humorista [Zelensky] e lidera um país em guerra”, Kim Kataguiri, deputado federal (União Brasil-SP).

Josias foi enfático ao analisar os planos de Kataguiri de transformar o MBL em partido político e lançar Danilo Gentili como candidato à Presidência em 2026. O colunista usou o Partido Novo como exemplo de que a possível nova sigla enfrentará dificuldades para se firmar.

“Acho precária a alternativa e não será fácil virar um partido. O último que tentou isso, e com muitos recursos, não conseguiu: Jair Bolsonaro. Vejo esse partido que eventualmente surja a partir do MBL como uma alternativa assemelhada ao Novo, que está derretendo. Danilo Gentili é talentosíssimo na sua área, mas isso não faz dele um bom candidato à presidência da República”, Josias de Souza, colunista do UOL.