Kinho Brito define os titulares do Galvez para estreia na Copa São Paulo

Após o treinamento na manhã desta segunda (2), no campo do Casagrande, em São Bernardo, São Paulo, o técnico Kinho Brito definiu os titulares do Galvez para a estreia na Copa São Paulo de 2023. A partida contra o Atlético Mineiro será na quarta (4), às 9 horas (hora Acre), em Diadema, e o Imperador vai começar o confronto com: Rikelme, Hiago, Dudu, Henry, Deyson; Franklin, Glauber, Robertinho; Igor, Matheus Hassen e Ruan.

“Os titulares estão definidos, mas ainda teremos um último trabalho. Começar bem na quarta é fundamental”, declarou o treinador.

Bolas paradas

O Galvez faz o último treinamento antes da estreia nesta terça (3), a partir das 7 horas (hora Acre).

“Vamos fazer um treino de bolas paradas. Esses ajustes são fundamentais. Agora é descansar e ter o máximo de concentração”, explicou Kinho.

Segurar a ansiedade

Para o meia Robertinho, é preciso segurar a ansiedade e confiar em uma grande partida.

“Sabemos das dificuldades, mas trabalhamos duro por três meses. Precisamos ter tranquilidade para realizar uma boa estreia”, comentou Robertinho.