Kinho Brito faz mudanças no Galvez para despedida da Copa São Paulo

Um time bem modificado. Assim será o Galvez nesta terça, 10, contra o Mixto, do Mato Grosso, no jogo que marca a despedida do time acreano da Copa São Paulo de 2023. A partida será realizada na Arena Inamar, em Diadema, a partir das 10h45 (hora Acre).

“Vamos colocar todo mundo para jogar. A nossa intenção era chegar neste momento da competição lutando por uma vaga na segunda fase, mas não foi possível”, afirmou o treinador.

O Galvez começa a partida com: Denílson, Jairo, Jhonni, Henry, Hiago; Arão, Roberto, Paulista e Thiago; Gustavo e Diego Pereira.

João Hassen

O meia João Hassen despertou interesse de alguns clubes e pode não seguir no Galvez para disputa do Campeonato Estadual.

“Vamos esperar o fechamento da competição para falarmos de negociações. O trabalho foi desenvolvido com objetivo esportivo e financeiro e o futebol é feito desta maneira. Se alguém pensar diferente certamente não vive no mundo do futebol”, declarou Kinho Brito.

Observador do Atlético

O presidente do Galvez, Igor Oliveira, confirmou a presença do coordenador de captação do Atlético Mineiro, Victor Aurélio, em Rio Branco ainda no primeiro semestre deste ano para uma avaliação.

“Fechamos com o Victor Aurélio e a intenção é realizarmos uma avaliação. Essa sem dúvida, será uma boa oportunidade para os atletas do Galvez e também para os garotos das outras equipes que desejarem participar”, declarou Igor Oliveira.