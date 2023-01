Leite chega acompanhado do namorado à cerimônia de posse como governador do RS

O governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) chegou acompanhado do namorado, o médico capixaba Thalis Bolzan à cerimônia de posse, na manhã deste domingo (1º), na Assembleia Legislativa do estado, em Porto Alegre.

Questionado sobre o assunto, Leite falou da importância da família.

“A família é uma base, pra que a gente se sustente e tenha forças pra enfrentar o dia a dia e sou muito feliz pela família que eu tenho e por ter o Thalis, que também compreende o quanto que a vida pública nos demanda, e também me estimula e me dá forças pra seguir em frente”.

Durante a campanha para o governo do estado, Leite denunciou ter sido vítima de preconceito durante a propaganda eleitoral do adversário, o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL), que destacou que o estado teria uma “primeira-dama de verdade”, caso fosse eleito.

“O povo tomou essa decisão entendendo que a vida pessoal no fim das contas é sobre o amor. Isso não foi um assunto na campanha, quando tentaram fazer disso um assunto, houve o repúdio da população e o que importa é o sentimento que a gente carrega dentro de cada um de nós. E o meu é de muito amor pelo Thalis e pelo povo do Rio Grande do Sul”, disse neste domingo.