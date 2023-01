Léo volta aos treinos e é mais uma opção no Rio Branco

Afastado dos treinamentos desde a partida contra o ASA pelo Campeonato Brasileiro da Série D do ano passado, o volante Léo voltou aos treinamentos no Rio Branco na tarde desta terça, 17. O atleta sofreu uma lesão no joelho esquerdo e por isso não disputou a Copa Verde na última temporada.

“O fisioterapeuta (Leandro Brasil) me liberou para os treinos e vai ficar acompanhando minha evolução com tratamento. Joguei muitos jogos no ano passado com dor e agora quero voltar da melhor forma possível”, disse Léo.

Realizaram testes

O professor Selcimar Maciel realizou uma série de testes no Rio Branco e o objetivo é saber a real condição dos atletas neste início de preparação.

“Precisamos saber as condições dos atletas. Estamos iniciando o trabalho e o objetivo é colocar todos no mesmo nível”, afirmou Selcimar Maciel.

Dois períodos

O elenco do Rio Branco irá trabalhar em dois períodos nesta quarta, 18, no José de Melo, e o condicionamento físico segue como prioridade.