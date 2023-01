LideraGov, programa de lideranças no Brasil, abre processo seletivo para servidores públicos

As inscrições para o processo seletivo do LideraGov (Programa de Desenvolvimento de Novos Líderes da Administração Pública Federal) estão abertas, até o dia 29 de janeiro. Os aprovados terão 120 horas de aula que serão realizadas a cada 15 dias (no formato 100% online) e mais 20 horas de atividades suplementares, como mentorias e feedback.

A iniciativa, que está em sua terceira edição, surgiu por meio de uma parceria entre o Ministério da Economia e a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com o objetivo de oferecer formação diferenciada para servidores qualificados, capazes de atuar como líderes inovadores, comprometidos com a geração de valor público e com prontidão para ocupar cargos e funções estratégicas.

Servidores públicos efetivos da administração pública federal do Poder Executivo, servidores não ocupantes de cargo de Direção e Assessoramento Superior ou Função Comissionada do Poder Executivo de níveis 4, 5 ou 6, cargo de Natureza Especial ou Equivalentes, servidores com mais de cinco anos para adquirir o direito à aposentadoria, portadores de diploma de nível superior reconhecido pelo MEC e servidores que disponham da anuência da chefia imediata, podem se inscrever no Programa.

O processo seletivo será realizado em três etapas que consistem na análise do perfil e da trajetória acadêmica e profissional do candidato, identificar o potencial de liderança do candidato por meio da avaliação de competências de liderança e avaliar as competências profissionais dos candidatos. Todas as etapas são de caráter classificatório, onde serão selecionados 50 candidatos para participar do Programa LideraGov.

Para se inscrever, é necessário preencher um formulário com informações pessoais, profissionais e acadêmicas; elaborar um Relato Analítico da Trajetória Profissional de 3.000 a 4.000 caracteres (incluindo espaços) e apresentar um vídeo de motivação, com duração mínima de 1 minuto e máxima de 2 minutos. As inscrições estão abertas para todo o território nacional. Para mais informações e inscrições, acesse a página oficial do LideraGov.