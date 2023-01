Lucas Moura não vai renovar com Tottenham e analisa ofertas

Em contato com o ge, o empresário do jogador, Júnior Pedroso, confirmou que Lucas não vai estender seu vínculo com a equipe londrina. O agente disse que não há negociações no momento com o São Paulo. O brasileiro admitiu que deseja, um dia, voltar ao clube onde se formou.

Segundo Júnior, o meia-atacante ex-PSG analisa sondagens de clubes da Major League Soccer (MLS), principal liga dos Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Espanha, Catar e Arábia Saudita. Mas a decisão vai ser feita "com cautela".