Luciana Gimenez sobre acidente: ‘Não sei o que vai ser da minha perna’

Luciana Gimenez começou 2023 do modo que menos esperava. A apresentadora sofreu um grave acidente de esqui nos Estados Unidos e precisou passar por uma cirurgia, já que fraturou uma das pernas. Em entrevista ao A Tarde é Sua, de Sonia Abrão, Luciana Gimenez deu alguns detalhes exclusivos sobre o acidente.

“Eu fiquei internada há cinco dias no hospital ir pros Estados Unidos, vocês imaginam a gravidade, né? Aqui, você se machuca, eles te mandam embora na hora. Mas foi uma operação bem complicada e eu eu fraturei o osso em vários lugares tanto que o médico falou que aqui eles trabalham com grau de necessidade e minha perna inchou muito na hora, na hora que eu caí eu sabia que eu tinha quebrado, nunca quebrei nada, sabe?”, disse.

Luciana Gimenez ainda explicou que queria ir embora esquiando do local, mas a lesão era bem grave e não conseguiu. A apresentadora ainda recordou o que disse para o médico, quando viu o estado da perna.

“O nome da minha fratura é ‘fratura de bota’ e o médico me operou de emergência. Como minha perna inchou muito, podia cortar circulação para os dedos. E eu só falava isso: ‘Eu preciso da minha perna, eu trabalho com isso’ e eu não perdi consciência nem um segundo. Aí eu repetia: ‘Eu uso salto, trabalho com isso’, aí ele falou que talvez teria que fazer duas incisões grandes do lado da perna para eu poder andar de novo”, recordou.

Luciana Gimenez, apesar da cirurgia ter sido um sucesso, revelou que ainda está com muito medo para saber como vai ser a recuperação.

“Eles colocaram um tipo de um cano de titânio com vários pinos que é pra segurar o osso, só que tem um osso que eles não fazem nada, eles só esperam colar sozinho. Eu poderia ter rompido todos os ligamentos do joelho, então eu estou apavorada, com muito medo mesmo, não sei o que vai ser da minha perna”, contou.

Mas se mostrou confiante em passar por todas as etapas.

“O médico falou que tem várias fases, né? Tem a fase do medo, da raiva, depois da recuperação, você pode levantar. Eu falei, calma, vou me dar esse tempo pra ficar com raiva, com medo. Daqui a pouco eu volto a ser a Luciana, levanto e tá tudo certo”.

A apresentadora ainda contou alguns detalhes sobre o acidente e revelou que teve um sentimento de que deveria ter parado de esquiar antes naquele dia.

“Quando você não está legal, você perde um pouco o controle, você tem que estar sempre muito atento, sabe? Não é uma coisa que você vai lá e faz. E eu estava meio cansada, era o primeiro dia. Se a bota tivesse soltado do meu pé, eu não teria machucado a perna. Problema é que quando eu caí, a bota não me liberou do esqui e eu saí rolando e quebrando tudo, porque o esqui é grande”, disse.

Ao comentar sobre o Superpop, Luciana Gimenez contou que tem uma boa frente gravada até sua recuperação e algumas reprises podem ser utilizadas e que depois ele vai dar o jeito dela.

“Então, eu havia deixado uma frente gravada. E eu nunca falto ao Superpop. Eu já fiz com meningite, minha tia faleceu ano passado e eu estava 10 minutos para entrar no ar, eu já fiz e todas as formas e eu acho que temos mais uma ou duas semanas com reprises, aí eu vou ter que ir de botinha e vamos fazer igual”, disse.

Luciana Gimenez ainda explicou que não tem previsão de alta por conta do voo longo e a possibilidade de desenvolver uma trombose. Ela, inclusive, está tomando injeções na barriga para evitar isso, mas confessou que irá procurar um médico para seguir um tratamento correto.

“Aqui é muito interessante, eles fazem a cirurgia, fiquei vários dias no hospital eles me mandaram embora e falaram ‘tchau, a gente se vê’. Então eu vou procurar um cirurgião aqui, eu estou em Nova York, pra me atender porque eu ainda estou com os pontos. A fisioterapia que eles me falaram era mexer os dedos para bombear o sangue e ficar com a perna para cima, porque está muito inchada ainda”, disse.