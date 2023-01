Lula resgata cadeira de Getúlio Vargas e faz outras mudanças no Palácio do Planalto

Ao retornar oficialmente ao Palácio do Planalto, o presidente Lula fez algumas mudanças no gabinete presidencial, após a saída do antecessor, Jair Bolsonaro. A cadeira antiga do tempo de Getúlio Vargas foi resgatada e uma mesa redonda voltou à posição de antes de Bolsonaro assumir o gabinete. Alguns sofás também mudaram de posição e foi retomada uma mesa antiga, no qual o presidente despacha. Essa mesa e outros objetos de decoração tinham sido trocados no governo Bolsonaro.

Lula também mandou colocar um crucifixo que ganhou de Dom Mauro Morelli que foi restaurado e voltou ao gabinete presidencial. O crucifixo tinha seguido com o acervo de Lula e é propriedade dele e não da União.

Lula foi a primeira vez ao Planalto, depois de ser empossado, na terça-feira e já começa a despachar no Palácio. A sala presidencial, desde os tempos de Fernando Henrique Cardoso pelo menos, é no mesmo lugar: no canto traseiro do Palácio, do lado direito, em uma sala blindada. Já a primeira-dama, Janja da Silva, vai ficar em uma sala ao lado, em um espaço voltado à Praça dos Três Poderes.