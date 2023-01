Mães de crianças autistas fecham Terminal Urbano em protesto

Nesta segunda-feira (9), as famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) se reúnem em manifestação em frente ao Terminal Urbano. O pedido é para que haja mais profissionais especializados, mediadores e terapias para esse público.

Em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, a presidente da Associação de Autistas no Acre, Heloneida da Gama Pereira, diz que atualmente a rede pública de atendimento não oferece suporte completo para as pessoas dentro do espectro autista, ela ressalta que o Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) assim como o Centro de Atenção Psicossocial (Caps), não podem ofertar o tratamento especializado.

Esse suporte é ainda menor para autistas adultos, “o autista precisa de acompanhamento e existem níveis de suporte diferenciados, inclusive, muitos que são diagnosticados na vida adulta, não têm recursos para pagar um atendimento privado”, diz Heloneida.

Então além da busca por melhores condições nas escolas que os manifestantes estão reivindicando com o fechamento do Terminal, o problema se estende para mais. “Eles não podem depender só de remédio, também precisam de uma terapia de qualidade. Queremos um médico neurologista ou psiquiatra especializado, e também terapia para adultos”, diz a presidente da Associação. “O estado precisa acordar para ajudar as famílias nessas demandas”, finaliza.

A Secretária Estadual de Saúde (Sesacre) informou que vai enviar um representante para conversar com os manifestantes e marcar uma reunião com o secretário Pedro Pascoal. A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) emitiu um nota oficial sobre a situação.