Mailza chega à Aleac para ser empossada vice-governadora do Acre

Os acreanos estão prontos para assistir a posse do governador reeleito Gladson Cameli e da vice-governadora eleita Mailza Assis, que já chegou na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), acompanhada da filha e familiares.

Na tarde deste domingo (1), a posse acontece na Aleac e, após cerimônia oficial, prevista pela Constituição Federal de 1988, Gladson e Mailza devem discursar para população presente em frente ao Palácio Rio Branco.

Na praça em frente ao Palácio Rio Branco, a movimentação da população se intensifica para ver e ouvir o primeiro discurso de Gladson e Mailza após a posse.

Francisca das Chagas, natural de Rio Branco, que veio assistir a posse com o filho Eduardo, de 12 anos, espera que os próximos 4 anos do governo de Gladson sejam melhores que o primeiro mandato. “A gente apoiou ele desde a outra eleição e acreditamos que vai ser melhor ainda. Foram 2 anos ruins, com a pandemia. 2 anos que ele não pôde fazer muito, assim como todos. Acreditamos que nos próximos 4 anos vai melhorar. Deus na frente e ele do lado!”, disse.