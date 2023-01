Mais cinco documentos confidenciais são encontrados na casa da família Biden

Mais cinco páginas de documentos confidenciais foram encontradas em uma sala adjacente à garagem da casa da família do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na cidade de Wilmington, no estado de Delaware, informou a Casa Branca neste sábado (14).

Esses documentos são da época em que Biden era vice-presidente (2009-2017). Os papéis foram encontrados na noite de quinta-feira, depois da chegada do advogado da Presidência, Richard Sauber.

Essas novas páginas se somam a outros arquivos encontrados na residência da família do presidente, que a Casa Branca revelou na quinta-feira, e outros documentos confidenciais encontrados em novembro passado em um escritório de Washington.

Kevin McCarthy, o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos (órgão equivalente à Câmara dos Deputados), pediu, nesta quinta-feira (12), que o Congresso do país abra uma investigação após a descoberta de documentos oficiais confidenciais na residência particular do presidente Joe Biden e em outros locais.

Ele afirmou que o episódio dos documentos é “um novo passo em falso da administração Biden”.

O procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, nomeou um advogado especial, Robert Hur, para assumir a investigação sobre o potencial uso indevido de documentos classificados pelo presidente Biden.