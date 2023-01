Mais um do Acre: Léo de Brito é convidado para ocupar cargo no Ministério da Educação

Mais um nome do Acre deve ocupar cargo no Governo Lula. O deputado federal Léo de Brito (PT) foi convidado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, para integrar a equipe do MEC.

Leo, que não venceu as eleições em 2022 para o cargo de deputado federal – quando disputava a reeleição -, chegou a fazer parte da equipe de transição.

Brito é professor efetivo do curso de Direito da Universidade Federal do Acre desde 2007, tem mestrado na área de Relações Internacionais e está concluindo o doutorado na área de Direito pela UNB. Durante o mandato, foi presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Universidades.

“Hoje estive com o Ministro da Educação, Camilo Santana e a secretária Executiva do MEC, Izolda Cela. O ministro me fez o convite para ajudá-lo nesse processo de reconstrução da Educação do nosso país, tão massacrada nos últimos anos”, comentou em suas redes sociais.

“Me sinto honrado e feliz de poder dar a minha contribuição nesse momento tão importante para o Brasil”, finalizou.