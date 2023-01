Manoel Urbano: inscrições para processo seletivo encerram nesta quinta

No estado do Acre, a Prefeitura de Manoel Urbano anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo, que tem como objetivo preencher 68 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais em níveis médio e superior.

Segundo o edital, há oportunidade para os cargos de: Professor da Educação Infantil (8); Professor do Ensino Fundamental I- Urbano (10); Professor do Ensino Fundamental I- Rural (31); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Inglês (1); Professor de Espanhol (1); Professor de Matemática (1); Professor de Ensino Religioso (1); Professor de História (2); Professor de Geografia (2); Professor de Ciências da Natureza (2); Professor de Arte (1); Professor de Educação Física (2); Professor do Atendimento Educacional Especializado (5).

Caso contratados, os profissionais deverão exercer suas atividades em jornadas de 25 horas semanais de trabalho, referente remuneração mensal no valor de R$ 3.124,58.

Para participar

Os interessados podem se inscrever presencialmente, nos dias 17 e 19 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação, situada na rua Valério Caldas de Magalhães, 296, Centro. O candidato deve levar os documentos exigidos e o formulário de inscrição preenchido, que está disponível no edital ou no site.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados mediante a análise curricular, seguindo os critérios de pontuação descritos no edital; e entrevista prevista para ser realizada nos dias 1,2 e 3 de fevereiro de 2023.

Validade

A validade do Processo Seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

