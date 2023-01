Mesa diretora da Aleac empossa Gladson para o seu segundo mandato de governador

O presidente da Assembléia Legislativa, Nicolau Júnior e o primeiro secretário da mesa diretora, Luiz Gonzaga, deram posse ao governador Gladson Cameli e a vice Mailza Assis, em sessão solene realizada no plenário da Casa no início da noite deste domingo.

Acompanhado pela mãe, Linda Cameli e o filho Guilherme, Gladson tomou posse no novo mandato afirmando que sua gestão tem tempo a perder.

Nicolau Júnior, único da mesa a fazer uso da palavra, parabenizou Gladson pela posse e ratificou o respeito aos demais poderes para os próximos quatro anos.

“Para mim é um orgulho muito grande, uma honra para mim estar empossando uma pessoa que eu prezo muito. Vamos estar unidos, igual a família para ajudar o povo do Acre”, disse Nicolau.

Após a posse na Aleac, Gladson seguiu para um ato público na frente do Palácio Rio Branco.