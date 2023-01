Mesmo com chuva nas últimas 24 horas, nível do rio Acre diminui 40 centímetros

Durante quase toda a tarde da última sexta-feira (20), uma chuva atingiu a capital Rio Branco. Mesmo com as chuvas, o nível do rio Acre diminuiu mais de 40 centímetros nas últimas 24 horas. Na medição da manhã deste sábado (21), o rio marcou 10,18 metros.

Na última sexta-feira, o nível das águas estava em 10,62 metros, segundo os dados da Defesa Civil de Rio Branco. Mesmo com a vazante, o nível do rio segue com mais de 10 metros e está próximo à cota de alerta, de 13,50 metros.

Alerta do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou mais um alerta de chuvas intensas para algumas regiões do Acre neste sábado (21). O aviso é válido para manhã deste sábado e de domingo (22). Pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h.

O Inmet instrui ainda para casos de tempestades:

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, as pessoas devem evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).