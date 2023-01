Mesmo em recesso, Longo visita secretário de Saúde e coloca mandato à disposição

Mesmo em recesso parlamentar, o deputado Pedro Longo segue com seu trabalho em preparação para o segundo mandato na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Nesta quarta-feira (11), o político se reuniu com o novo secretário de Saúde do Acre (Sesacre), Pedro Pascoal, para colocar seu trabalho à disposição de uma das pastas mais importantes do Estado.

“A área da Saúde é uma das mais difíceis de gerir, e extremamente importante para nossa população. Basta citar que 96% dos acreanos dependem exclusivamente da saúde pública por não possuírem planos privados”, destacou o líder do Governo na Aleac.

Longo reconhece que os problemas são inúmeros, principalmente os que estão relacionados às filas de cirurgia e à falta de profissionais médicos em algumas especialidades – temas que serão tratados por ele na Aleac, a partir de fevereiro.

“Percebi no doutor Pedro uma grande vontade de acertar e coloquei meu mandato à disposição para contribuir com tudo que seja necessário para melhorar os serviços para nossa população”, finalizou.