Messi: árabes podem oferecer R$ 1,6 bilhão para ter o argentino

Após o Al-Nassr contratar Cristiano Ronaldo, a bola da vez é Lionel Messi, que pode pintar no Al-Hilal, clube rival da equipe do português.

De acordo com a mídia árabe, o Al-Hilal estaria disposto a pagar ao argentino cerca de 280 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) por ano, valor maior do que CR7 vai receber no Al-Nassr.

Para ter o atual campeão do mundo no futebol árabe, o Estado saudita estaria disposto a ajudar no negócio e seria o responsável por fazer grande parte do investimento necessário para auxiliar o Al-Hilal.

Vale lembrar que o fato de Messi ser o embaixador do turismo na Arábia Saudita é visto como um fator que pode convencer o astro argentino a migrar para o Oriente Médio.

Na temporada 2022/23, o camisa 30 do PSG é o jogador com mais participações em gols no mundo. São 43 participações, sendo 25 gols e 18 assistências em 30 partidas.