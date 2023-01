Ministério dos Transportes diz que BR-364 será prioridade no governo Lula

O presidente Lula assim que tomou posse no seu governo, solicitou que todos os ministros elaborassem um plano de prioridades para os primeiros 100 dias de gestão. Nesta quarta-feira (18), o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), apresentou as metas que deverão ser alcançadas pela pasta e anunciou que a BR-364, estrada que liga a capital acreana Rio Branco a Cruzeiro do Sul, fará parte do grupo de rodovias que serão entregues pelo Governo Federal até abril deste ano.

Durante a apresentação, o ministro informou que o plano é entregar 861 km de estradas em construção e revitalizadas. Segundo Renan, para a execução das obras, a pasta poderá ter R$ 18,8 bilhões no Orçamento de 2023, além de outros R$ 2,7, do ano passado, que já pode ser utilizado.

O ministro aproveitou para informar que o novo Programa de Aceleração de Investimentos (PAC), será articulado junto ao Ministério da Casa Civil e ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Situação da BR

Um problema antigo do Governo Estadual, a BR-364 segue com problemas de trafegabilidade, principalmente no trecho entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. No Acre, a rodovia corta os municípios de Rio Branco, Bujari, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e por fim, Cruzeiro do Sul.

Recentemente, os deputados da bancada federal acreana se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se comprometeu em fazer uma reunião entre o governador Gladson Cameli e o Governo Federal para articular as obras em benefícios da BR-364.