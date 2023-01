Minoru assume FEM e agradece: “Lutarei com todas as minhas forças para honrar essa grande missão”

O ex-reitor da UFAC, Minoru Kinpara (PSDB), assumiu nesta terça-feira (3) a presidência da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Nas redes sociais, Minoru postou uma foto ao lado do Gladson Cameli (PP) e agradeceu a oportunidade. “Agradeço ao Governador pela confiança depositada na minha pessoa para assumir a presidência da Fundação de Cultura Elias Mansour, responsável pela condução da política de cultura no Acre”, escreveu.

Minoru, que é pós-doutor em comunicação, disse ainda que vai lutar para fazer um bom trabalho e não decepcionar a população. “Lutarei com todas as minhas forças para honrar essa grande missão e peço ao nosso Deus forças e sabedoria para não decepcionar a população do nosso querido Estado”.