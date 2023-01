Morre Dona Eliza, matriarca de uma das mais tradicionais famílias de Sena Madureira

O município de Sena Madureira perdeu nesta quinta-feira (12) mais uma de suas ilustres moradoras. Trata-se da aposentada Eliza Barros, 82 anos de idade, matriarca da família Barros. Sua morte se deu por causa natural.

Durante muitos anos, dona Eliza morou no rio Iaco, onde chegou a cortar seringa juntamente com o seu esposo Pedro do Janjão, que faleceu em 2010. Depois se tornaram pecuaristas e se mudaram para a zona urbana.

“É uma perda muito grande para a nossa família, mas pedimos o conforto de Deus nesse momento. Só temos que agradecer por tudo que ela fez por nós. Todos os dias, eu ia em sua residência. Ela ficará para sempre em nossos corações”, comentou o empresário Roni Barros, filho da idosa.

O corpo de dona Eliza foi velado na capela Esperança e o sepultamento ocorreu na manhã desta quinta-feira, no cemitério São João Batista.