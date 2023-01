Morre Roberto Dinamite, ídolo do Vasco, aos 68 anos

Faleceu na manhã deste domingo (8) o ex-jogador Roberto Dinamite, ídolo do Vasco da Gama. A notícia foi confirmada ao portal Atenção, Vascaínos, por familiares do ex-atleta. Ele tinha 68 anos.

Dinamite lutava contra um câncer de intestino desde o final de 2021. O tumor foi descoberto após o ídolo vascaíno passar por uma cirurgia por conta de uma obstrução intestinal. Ele começou a ser tratado logo em seguida.

Ele é considerado o maior ídolo da história do Vasco da Gama, clube em que quebrou todas as marcas de expressão. Ao todo foram 1.110 jogos, tendo marcado 702 gols, sendo assim, o maior artilheiro do clube. Dinamite é também o maior artilheiro na história do Brasileirão e do Campeonato Carioca.

Em meio a uma publicação no Twitter, o Vasco lamentou o falecimento de seu grande ídolo. Entre 2008 e 2014, Dinamite também foi presidente do Cruzmaltino.