Motociclista invade preferencial em rotatória, bate em outra moto e acaba ferido em Rio Branco

O motociclista Alikelton Mesquita de Freitas, 20 anos, ficou ferido após invadir a preferencial em uma rotatória e bater em outra moto na tarde desta quarta-feira (4), na Avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Alikelton trafegava em uma motocicleta modelo Honda Fan, de cor vermelha, no sentido Porto Acre-Rio Branco, quando acabou invadindo a preferencial na rotatória e colidiu contra outra motocicleta modelo Honda Fan, de cor preta e placa NXT4591, conduzida por Luís Carlos Gomes, 39 anos.

Com impacto, Alikelton caiu da motocicleta e teve uma possível fatura no quadril. Já Luís Carlos saiu ileso no acidente, pois antes da colisão, quando percebeu que a outra moto de Alikelton iria colidir com a sua, pulou do veículo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Alikelton ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.