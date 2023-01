Mulher faz ressonância e descobre ácido hialurônico de 4 anos no rosto

Cerca de quatro anos depois de aplicar ácido hialurônico na face, uma britânica de 59 anos descobriu ainda ter 35 ml da substância em seu rosto durante um exame de ressonância magnética. Teoricamente, o preenchimento deve se dissolver em um ano.

Segundo a britânica Alice Hart-Davis, outro susto foi a quantidade de ácido hialurônico encontrado: somando todos os procedimentos que ela havia feito, deveria ter 30 ml em seu rosto, e não 35.

Em depoimento ao DailyMail, Alice conta que faz preenchimento com o ácido há 20 anos nas têmporas, bochechas, lábios, linhas do nariz à boca, mandíbula, queixo, abaixo dos olhos e nas pontas das sobrancelhas.

Os preenchimentos com ácido hialurônico podem ser injetados em qualquer lugar da face. No entanto, o tratamento é temporário, com uma vida útil de um ano até ser absorvido pelo corpo e desaparecer completamente.

O objetivo do procedimento é suavizar sinais indicadores de envelhecimento, adicionar estrutura ao rosto e repor o volume perdido com o passar dos anos.

O radiologista estético responsável pela ressonância de Alice contou a ela que viu casos parecidos pela primeira vez em 2019. O profissional diz ter constatado preenchimentos com duração de dois a 12 anos nos exames de alguns pacientes.

Ele explicou também que a quantidade de preenchimento encontrado é maior do que o aplicado pois o ácido hialurônico atrai água e, por isso, aparece mais volumoso nas imagens da ressonância.

Até o momento, pela baixa quantidade de relatos negativos, não se sabe se um preenchimento não dissolvido pode causar prejuízos à saúde.