Musa alvo de bullying por bumbum geme na academia e curte ‘tapas’ na cama

A musa fitness Dayse Brucieri, 44, se tornou um dos assuntos da última semana ao revelar que já sofreu bullying em virtude do bumbum gigante.

Ela contou que a sua derrière, que, atualmente, mede 110 cm, já foi alvo de gozações e até questionamento se é natural. “Sempre tive um corpo desenhado. [Mas,] ao contrário, sempre sofri bullying por ter bumbum grande e cintura fina”, afirmou.

Desde os oito anos de idade, sempre comentavam sobre o tamanho do meu bumbum e, quando me tornei adulta, sempre existiu a pergunta com ar de dúvidas se era original ou se eu tinha colocado prótese e retirado as costelas. Dayse Brucieri

Essa não é a primeira vez que a musa fitness viraliza na internet com histórias da vida pessoal. Splash listou os casos para você ficar por dentro:

“Tapinhas” na cama

Após conquistar a fama como assistente de palco do programa João Kléber há cinco anos, Dayse Brucieri passou a ser convidada para diversos ensaios sensuais para exibir a sua beleza.

Em entrevista ao Portal IG, a musa confessou que não tinha vergonha de falar da vida íntima e sempre teve atitude dominadora na hora H.

“Me acham um mulherão, mas nas relações, sou uma eterna romântica que adora ser mimada, cuidada, protegida e no íntimo dominada. Sendo isso a coisa mais difícil né?! Ninguém consegue me dominar sempre eu quem domínio em todos os sentidos”, revelou ele.

Ela, inclusive, abriu o jogo para revelar que não vê problemas em ganhar “tapinhas” na hora da intimidade com o parceiro.

Odeio violência. Isso me ‘broxa’ completamente. Agora, na intimidade quem é que não gosta de uns tapinhas para apimentar a relação? Dayse Brucieri

Não curte homem fitness

A modelo Dayse Brucieri chama atenção pelo seu visual fitness, mas não gosta de ter um parceiro com o corpo definido. Ela tem preferência em namorar homens com a barriguinha saliente.

“Beleza para mim não é tudo. Ainda mais porque eu gosto de “homem” né?”, ri. “E odeio ter que o compartilhar. Uma das coisas que acaba com o meu tesão em alguém é saber que ele pega todas. Os caras, quando tem só a carcaça boa, geralmente não ficam apenas com uma mulher”, destacou ela, ao Portal IG.

Na visão da musa fitness, homem bonito dá trabalho. “Meu primeiro marido é gatíssimo. Sempre me deu muito trabalho e sempre gostou de mulher feia. Acho que fui a única gata que ele pegou”, disparou.

Gemidos na academia

Dayse Brucieri faz sucesso nas redes sociais ao compartilhar a sua rotina de vida com mais de 622 mil seguidores. Ela mostra exercícios físicos, alimentação saudável e diversos cliques de roupa íntima.

Atualmente, a musa fitness mora no Rio de Janeiro e está em busca de engrossar as pernas para conseguir ficar 100% satisfeita com o seu shape.

“Me sinto feliz com meu corpo, mas tenho que confessar que atualmente morando no Rio de Janeiro estou em busca das pernas cariocas”, disse ela, ao jornal “O Dia”.

Questionada sobre os gemidos durante os treinos, ela desafiou os “críticos” a encararem uma maratona na academia para entender seus gritos.

Quero ver alguém treinar com a minha personal e sair caladinha… O convite está feito e eu desafio a todos. E aí você teria coragem de encarar o desafio da gata? Dayse Brucieri