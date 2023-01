NBA: favoritos se recuperam, mas têm futuro incerto na temporada

Em uma temporada de 82 jogos, muita coisa pode acontecer. E alguns dos craques e times favoritos da NBA têm usado isso a seu favor, após começos decepcionantes. Os maiores exemplos disso são o Los Angeles Lakers, de LeBron James, e o Brooklyn Nets, de Kevin Durant.

Mesmo com LeBron e Davis no elenco, os Lakers começaram a temporada sob desconfiança. Isso porque grande parte do time campeão em 2019-20 foi desfeito e os substitutos que chegaram não conseguiram repor as peças perdidas à altura. Nomes como Malik Monk, Carmelo Anthony, Talen Horton-Tucker e, claro, Russell Westbrook, além LeBron e Davis, registraram um recorde de 33 vitórias e 49 derrotas no campeonato passado, o suficiente apenas para a 11ª posição na Conferência Oeste, ou seja, fora dos playoffs e também da repescagem.

Para a temporada 2022/23, os prognósticos não eram muito animadores: saiu o técnico Frank Vogel para a entrada de Darvin Ham. Entre os reforços, Patrick Beverley, Sterling Brown, Thomas Bryant, Kendrick Nunn. Nada que faça brilhar muito os olhos. Westbrook, um dos jogadores mais criticados da equipe (e também de toda a liga), permaneceu nos Lakers após nenhuma troca interessante se apresentar. Além disso, permanecia a dúvida sobre a saúde de Anthony Davis.

E todas as suspeitas foram confirmadas: o elenco de apoio não compareceu, Westbrook apresentou os mesmos problemas do ano anterior e Anthony Davis se lesionou. Os Lakers frequentaram de novo o fundo da Conferência Oeste e mais uma temporada de LeBron e AD parecia desperdiçada. E aí, tudo mudou…

Antes do jogo contra os Nuggets, nessa segunda-feira (9/1), os Lakers somavam cinco vitórias consecutivas e vinham jogando o melhor basquete de toda a temporada. O que mudou? A lesão de Anthony Davis (que vinha em excelente nível) no meio de dezembro, apresentou uma oportunidade para nomes como Thomas Bryant contribuírem. Além dele, o armador Dennis Schroeder também vem sendo uma eficiente opção ofensiva para Los Angeles. Westbrook, em um papel de sexto homem, também tem sido importante. Porém, o principal fator para os Lakers terem se recuperado e chegado a meio jogo atrás da 10ª posição, a primeira de classificação à repescagem, é LeBron James.

Nos últimos quatro jogos, LeBron, aos 38 anos, tem apresentado uma média de 38 pontos e um aproveitamento de 58% de seus arremessos. Apesar do excelente desempenho em quadra, James tem mostrado sinais de impaciência com a diretoria dos Lakers após ter renovado seu contrato com a franquia: ele quer reforços que façam a equipe brigar pelo título, e não apenas por uma vaga nos playoffs nos anos que lhe restam como um jogador de elite na liga.

Importante lembrar que os Lakers possuem duas escolhas de primeira rodada em 2027 e 2029 que poderiam ser usadas para adquirir peças que podem ajudar Los Angeles agora, mas há certa relutância em trocar o futuro da equipe pelo presente, o motivo de toda a tensão.

Brooklyn Nets

A sequência de cinco jogos invictos dos Lakers parece humilde perto das 17 vitórias nos últimos 19 jogos do Brooklyn Nets. Porém, o drama de Los Angeles em nada se compara ao que a equipe de Nova York viveu na temporada 2022/23. As dúvidas em relação à saúde mental de Ben Simmons, o pedido de Kevin Durant para ser trocado e, posteriormente, pela demissão do técnico Steve Nash e do gerente-geral Sean Marks, os comentários antissemitas de Kyrie Irving e sua posterior suspensão. E isso tudo antes de um mês de temporada completo.

Depois, Durant ainda deu uma entrevista incendiária, onde criticada o nível de seus companheiros. Com o Nets em um momento precário da temporada, o campeonato certamente estava perdido, certo? Errado. Kyrie retornou em grande nível, Durant jogou como a estrela que é, e o resto do elenco, Seth Curry, Ben Simmons, T.J. Warren, Nic Claxson, Royce O’Neale, todos vêm cumprindo seus papéis à perfeição, guiados pela liderança estável do técnico Jacques Vaughn, que substituiu Steve Nash.

A sequência vitoriosa retirou Brooklyn do limite de classificação para os playoffs e os colocou na segunda posição da Conferência Leste, com 27 vitórias e 13 derrotas. Porém, todo o momentum que Durant e os Nets vinham construindo recebeu um banho de água fria no último domingo. Jimmy Butler caiu de costas no joelho direito do camisa 7, retirando-o da partida. Segundo o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o ala deve desfalcar os Nets por até um mês.

Tanto Lakers como Nets estão em um momento de alta na gangorra que é a temporada regular da NBA, carregados pelas suas estrelas. Porém, o impasse entre LeBron e a diretoria de Los Angeles, e a bomba-relógio que Brooklyn tem em mãos com a saúde de suas estrelas (tanto física quanto mental), impede que seus torcedores fiquem empolgados por muito tempo com um possível final feliz.