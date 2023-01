Moda durante as comemorações de fim de ano, o filho do governador Gladson Cameli, Guilherme, aderiu à cor de cabelo platinado e chamou a atenção durante a posse do pai, neste domingo (1).

Ao ContilNet, ele disse que se inpirou no jogador Neymar.

Guilherme ficou sentado com Gladson no dispositivo de honra durante toda a cerimônia de posse.

Na diplomação de Gladson, Guilherme também estava com uma cor de cabelo diferente. Ele apareceu na cerimônia com o cabelo tingindo de verde.