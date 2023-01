No Acre, bebê nasce com quase 6 kg, vai para UTI e mãe pede ajuda

Na última segunda-feira (23), o nascimento de Iran chegou atenção na maternidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O bebê nasceu pesando 5,690 kg e medindo 54 centímetros. A mãe Maria José, de 43 anos, teve o menino de parto normal.

Maria José teve diabetes durante a gestação, que é considerado comum em casos de bebês grandes. A mulher já era mãe de três filhos, mas nenhum havia pesado mais de 4 quilos e meio ao nascer.

De acordo com a enfermeira Eliane Farias, responsável pela Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, Iran precisa continuar na unidade porque está com Síndrome do Desconforto Respiratório e Hipoglicemia.

A equipe não sabe ainda quando a família poderá levar o bebê para casa, pois tudo depende do organismo dele. Agora, a mãe busca ajuda para alimentação e enxoval de Iran, pois quase tudo ficou perdido devido ao tamanho dele. O telefone para contato é (68) 99607-5835.

Com informações do Juruá Em Tempo.