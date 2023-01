No Acre, bebê sofre convulsão enquanto brincava e mãe pede ajuda para vistá-lo na UTI

Henrique Samuel Silva, de 2 anos, se encontra internado há 15 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Into Acre com pneumonia e entubado.

Tudo começou quando a criança estava em casa brincando e, de repente, começou a ter convulsões. No hospital, detectaram pneumonia, que afetou os rins. Agora, a criança se encontra entubada, respirando apenas pelos aparelhos.

A mãe da criança, Larissa Silva, de 22 anos, mora em Senador Guiomard e precisa de ajuda para custear a passagem e comida para visitar e ficar perto do filho, em Rio Branco, pois a mãe se encontra com uma criança recém-nascida e, no momento, está sem condições.

Qualquer ajuda será bem-vinda. A chave pix é CPF 466.062.382-34, que se encontra no nome da sogra.