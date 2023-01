No Acre, homem morre ao receber descarga elétrica e cair de uma altura de cinco metros

No fim da tarde desta quarta-feira (11), José Emerson Gonçalves, de 35 anos, morreu em sua casa no bairro Santa Helena, em Cruzeiro do Sul, após sofrer uma descarga elétrica de um fio descascado e cair de uma altura de cerca de cinco metros.

O soldador, que a pouco tempo havia concluído um curso de eletricista, realizava a instalação de algumas câmeras de segurança e, ao tentar conectá-las a rede elétrica, foi atingido por uma descarga elétrica e caiu de escada de alumínio.

- Publicidade-

Eliane Gonçalves da Silva Neri, uma das irmãs da vítima, contou que ao ser atingido pela descarga, a vítima gritou pela esposa que não pode fazer nada para ajudar o marido.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas José Emerson morreu antes de chegar ao Hospital do Juruá.

“O meu irmão era jovem e morreu no mesmo dia e horário em que nasceu, era um pai de família que amava seus filhos. Ele achava que podia fazer tudo, ele podia ter pedido ajuda ao meu marido que é eletricista e poderia ter ajudado” disse.

A vítima deixa esposa e três filhos de 17, 13 e 8 anos. O corpo está sendo velado, desde a madrugada, na Igreja Adventista, localizada na avenida 25 de Agosto.