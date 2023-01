No Acre, papagaia de quase 30 anos é furtada e vendida por criança a R$ 50

Uma onda de furtos na cidade Feijó, interior do Acre, desencadeou uma investigação policial que resultou na prisão de uma quadrilha e na recuperação de um papagaio.

Um trio de criminosos e um menor de idade foram detidos após uma onda de furtos realizada em troca de drogas ilícitas, na cidade de Feijó. À medida que as vítimas foram entrando em contato com a delegacia de Feijó para recuperar objetos levados pelos criminosos, um bem, de valor inestimável, ainda estava em falta: uma papagaia fêmea chamada Estrela.

O delegado Railson Ferreira de Polícia Civil, titular da delegacia de Feijó, explicou que após a prisão do trio, foi feito o anúncio nas redes sociais dos objetos recuperados para que a população pudesse reaver os materiais levados pelo bando. Foi então que a dona do papagaio Estrela, animal licenciado pelo, reportou que o pássaro havia sido levado de sua residência.

Railson que também teve materiais de construção furtados de sua propriedade, conta que, durante a prisão dos meliantes, em uma casa que funcionava como boca de fumo, havia visto uma criança em posse do papagaio, mas não fazia ideia de que, além de materiais de construção e objetos eletrônicos, o animal também vinha do furto.

Após a denúncia da dona do pássaro, foi feita a investigação sobre o paradeiro do animal, que já não estava mais com a criança, pois a mesma havia vendido ele para uma vizinha, por R$50,00.

O papagaio é licenciado pelo Ibama, e sua idade, de acordo com o documento, é de 26 anos.