O bambu gemeu: casal é flagrado fazendo sexo em agência bancária no centro de Rio Branco

Um casal ainda não identificado e aparentemente desesperado resolveu aproveitar o espaço interno de uma agência do banco Santander, na região central de Rio Branco, para “fazer amor” como se estivesse em um motel 5 estrelas.

Sem ligar para quem passava do lado de fora e enxergava tudo, já que todas as portas de agência são de vidro, o casal seguia em sua excêntrica performance erótica sem nenhum tipo de constrangimento.

Não se sabe se o motivo da escolha do local para fazer a “safadeza” foi pra aproveitar o ar condicionado do banco ou apenas falta de noção. O fato é que depois do vídeo ser publicado pelo site Notícias da Hora, a história se espalhou nas redes sociais e tem rendido diversos comentários acerca do bizarro episódio.

IMAGENS PROIBIDAS PARA MENORES DE 18 ANOS: