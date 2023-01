Opinião: se a nova bancada não lutar pela recuperação da BR-364, será um museu de grandes novidades

Mesmo 100% renovada após as eleições de 2022, a nova bancada federal de oito deputados federais eleitos pelo Acre deve ter como uma de suas prioridades a luta pela reparação do caos que está a BR-364 – esburacada, abandonada e oferecendo perigo a vida de milhares de acreanos.

O problema é um dos principais gargalos do Estado e está sob responsabilidade do Governo Federal – que deve ser cobrado pelos parlamentares e demais autoridades competentes para que tome providências o mais urgente possível.

Se tem uma “cabeça de burro enterrada” no local – como apontam as superstições e o que se mostra bem pouco provável como motivo para tamanho impropério -, que passem o asfalto por cima, com trabalho de qualidade.

Se trata da única rodovia federal que temos e a via que liga boa parte dos municípios à capital acreana e o Estado ao restante do país.

Em outubro de 2022, os eleitores deram um duro recado aos que não conseguiram se eleger e reeleger, mesmo com campanhas um tanto expressivas e bem montadas.

É preciso estar além dos holofotes e dos gabinetes e se aproximar das necessidades da população. Mandato eficiente é mandato participativo, interessado no bem comum e na efetivação de políticas públicas.