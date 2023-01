Pai, mãe e quatro filhos morrem em acidente com carreta em estrada do Espírito Santo

Um vídeo de monitoramento de uma carreta mostra o exato momento do acidente que matou uma família inteira no quilômetro 119 da BR-101, em Sooretama, região Norte do Espírito Santo. A câmera instalada na própria carreta registrou o carro invadindo a contramão e batendo de frente com o veículo que transportava toras de eucalipto.

Veja o vídeo (imagens fortes).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o vídeo é do acidente que aconteceu por volta de 6h deste domingo (15).

Seis pessoas da mesma família morreram. Entre as vítimas estão 4 irmãos menores de 10 anos e os pais, ambos de 36 anos.

As vítimas identificadas são:

Marcos Souza Santos – 36 anos (pai)

Edinalva dos Santos Costa – 36 anos (mãe)

João Victor dos Santos Costa Souza – 10 anos

Juan Pedro dos Santos Souza – 7 anos

Débora Vitória Santos Souza – 4 anos

Maria Luiza Santos – 1 ano e 4 meses

Viagem longa

O inspetor Lyra disse que a família saiu de Macaé na tarde deste sábado (14), passou por Vitória por volta de 2h da madrugada e seguiu caminho no sentido Norte. Por volta de 6h, o acidente aconteceu.

“Tudo indica que o pai tenha dormido ao volante numa região de reta. Já que no asfalto não foram encontradas marcas de frenagem”, explicou o PRF.

Carreta com toras de eucalipto

Ainda de acordo com a PRF, o motorista da carreta, que estava carregada com toras de madeira, saiu sem ferimentos. Ele relatou à polícia que foi surpreendido com o veículo na contramão, tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Em nota, a empresa Suzano informou que lamenta profundamente a ocorrência do acidente envolvendo uma carreta de transporte de madeira que presta serviços à empresa. Disse ainda que se solidariza com os familiares dos ocupantes do veículo, que vieram a óbito, e com os demais feridos envolvidos no acidente.

A Suzano informou que está acompanhando os desdobramentos sobre as circunstâncias do ocorrido e reitera que 100% das frotas das prestadoras de serviço são monitoradas 24h por dia, tem velocidade limitada, contam com diversos dispositivos de segurança e estão dentro da conformidade da lei para circular em vias públicas.

A empresa disse que preza pela segurança em todas as suas atividades e exige o mesmo de seus parceiros, e por isso segue à disposição para prestar informações às autoridades competentes.

Já a JSL, empresa que presta serviço para a Suzano no transporte de eucalipto, disse que lamenta o acidente e colabora com as autoridades para o esclarecimento do ocorrido.

A rodovia ficou totalmente interditada até 10h36, quando foi parcialmente liberada em sistema de pare e siga. Por volta de 13h deste domingo a via foi totalmente liberada.

Perícia

A Polícia Civil informou que foi acionada para recolher cinco corpos, sendo três masculinos de 7, 10, 36 anos, e dois femininos de 36 e 4 anos, na zona rural de Sooretama.

Além deles, a perícia foi até um hospital da região e recolheu o corpo da sexta vítima, sendo de sexo feminino, que ainda não foi identificado. Os corpos das vítimas foram encaminhado para o Departamento Médico Legal (SML) de Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberado para os familiares.