Palmeiras x Flamengo: corra para comprar os últimos ingressos da Supercopa

Os torcedores estão contando os dias para a decisão da Supercopa do Brasil. A partida entre Palmeiras e Flamengo, trazida pelo Metrópoles Sports, vai definir o campeão da Supercopa do Brasil no sábado (28/1), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Para adquirir os ingressos, você pode acessar o site da Bilheteria Digital ou comparecer a um dos pontos de venda físicos (confira mais informações abaixo).

Não fique fora dessa festa, que vai colocar frente a frente as equipes vencedoras do Campeonato Brasileiro (Palmeiras) e da Copa do Brasil (Flamengo). Os times duelarão em uma partida única, valendo a taça.

- Publicidade-

E aí, quem leva o troféu? Confira os setores do estádio e os preços dos ingressos neste link

Pontos físicos de vendas (*):

– Bilheteria do Estádio BRB Mané Garrincha;

– Asa Norte, Entrequadra Norte 102/103 (Avenida 102 Shopping)

– Grandes Torcidas — 308 Sul, Bloco A, lojas 22/26 – Asa Sul

– Globo Esporte — Quadra C9, Lote 07, Taguatinga Centro

– Rio Butiquim (Águas Claras), Rua 33/34 Norte, Lote 2, lojas 22/25

– Loja Nação Rubro-Negra do Brasília Shopping – 1º piso

– Loja Nação Rubro-Negra do Taguatinga Shopping – 3º piso, próximo à praça de alimentação

– Loja Nação Rubro-Negra do ParkShopping (Entrada B, Piso 1)

– Free Corner (Terraço Shopping)

– Barbearia Elvis (Taguatinga Shopping 3º piso, Loja 3.044)

– Barbearia Elvis (JK Shopping)

– Koni (209 Sul)

– Koni (101 do Sudoeste)

– Tabacaria Zahle (Feira do Guará)

(*) Maiores detalhes sobre taxas e condições de pagamento no site da Bilheteria Digital

Confira o mapa dos ingressos:



Áreas verde e vermelha: destinadas aos torcedores do Palmeiras

Áreas laranja e azul: reservadas aos torcedores do Flamengo

Áreas em preto: zonas de segurança e separação das torcidas