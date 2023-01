“Pau pra toda Obra”: festa das engenharias acontece neste sábado, no Recanto

Vem aí a primeira festa de atléticas 2023, a “Pau pra toda obra”. A festividade vai acontecer dia 21 de janeiro no Recanto Food&Beer, em parceria com as Atléticas Kodama, de Engenharia Florestal, e Devastadora, de Engenharia Civil.

A festa que vai acontecer no Recanto vai contar com 100 litros de gummy grátis, rodadas de shot e muitos joguinho surpresas para animar o público.

As vendas antecipadas já começaram e você pode adquirir o seu ingresso através dos contatos abaixo:

Recanto: (68) 99258-1218

Devastadora: (68) 99900-2256

Kodama: (68) 99243-7884

CAEF: (68) 98101-7108