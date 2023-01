Pelo menos 50 condutores podem ter CNH cassada no Acre; veja lista com nomes

O Departamento Estadual do Acre (Detran/AC) publicou na edição do diário oficial desta sexta-feira (06), a relação com 50 condutores acreanos que podem ter a CNH apreendida caso não apresentem recursos contra as penalidades administrativas em até 30 dias.

Caso o condutor não apresente defesa na JARI, terá apenas o prazo de 48 horas para devolver a CNH na Divisão de Suspensão e Cassação do Detran.

Segundo a notificação, a publicação no DOE, ocorreu porque os Correios não conseguiram entregar as AR’s nos endereços cadastrados ao Detran.

Veja a lista: