Percy Hynes White, de ‘Wandinha’, é acusado de assediar várias jovens

O ator Percy Hynes White, 21, conhecido por interpretar Xavier Thorpe, em “Wandinha”, série de Netflix, foi acusado de assediar sexualmente várias jovens nas redes sociais. O assunto se tornou tendência no Twitter após algumas garotas divulgarem conversas íntimas com o ator, por meio da hashtag “cancele Percy”, e acusá-lo de assédio e até estupro.

O assunto se tornou tendência no Twitter após algumas garotas divulgarem conversas íntimas com o ator, por meio da hashtag “cancele Percy”, e acusá-lo de assédio e até estupro.

- Publicidade-

As vítimas disseram que conheceram Percy Hynes White no período do ensino médio em Toronto, no Canadá, quando ele tinha entre 17 e 20 anos.

Uma internauta, identificada como @milkievich, contou que o ator e um grupo de amigos costumavam dar festas e convidavam “mulheres que achavam gostosas para que pudessem embebedá-las a ponto de fazer sexo com elas”.

Segundo a jovem, há outras “acusações de estupro contra” o ator de “Wandinha”. Ela também afirma que ele “pressionou e assediou” várias de suas amigas, além de enviar fotos íntimas sem que elas pedissem.

Outra mulher, identificada como @desireecameron, contou que Percy Hynes permitiu que ela fosse estuprada no porão dele. Posteriormente, ele teria externado preocupação que o caso fosse denunciado, “e não em saber se eu estava bem”.

Outra jovem, que usa o perfil na plataforma @karissbs, destacou que o que artista fez com ela e outras mulheres “é nojento”.

Uma das vítimas relatou que tentou abrir Boletim de Ocorrência, mas a polícia ignorou seu depoimento.

Até o momento, Percy Hynes White não se manifestou sobre as acusações — o ator limitou os comentários de seu perfil no Instagram. A Netflix também não se pronunciou sobre o assunto.

Um dos principais sucessos da Netflix, “Wandinha” foi renovada para uma segunda temporada.