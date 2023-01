Perfil no Facebook coloca Igarapé Preto à venda em grupo de Cruzeiro do Sul

Um homem vem ganhando destaque nas redes sociais após anunciar o famoso Igarapé Preto em um grupo de vendas de Cruzeiro do Sul. O anunciante utiliza-se do humor para criticar a presença de usuários de drogas e a sujeira do local.

“Não quero mais esse banho, só dá usuário de drogas e álcool. Está cheio de lixo dentro e fora”, escreveu o homem em parte da publicação.

Vale destacar que o Igarapé Preto, assim chamado devido a cor da água, desperta a atenção de quem visita o município, além de escura, a água do igarapé é bem mais fria do que todos os outros mananciais da região de floresta do Vale do Juruá, o que torna o local um importante ponto turístico do município.