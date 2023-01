Perigo de alagação: alto volume de chuvas no início de 2023 já preocupa Defesa Civil

Chamado de inverno amazônico, na Região Norte, a estação chuvosa já começou em todo o Estado vai de outubro a abril. O ano de 2023 iniciou com algumas porcentagens preocupantes, pois, segundo a Defesa Civil do Município de Rio Branco, nos últimos dois dias choveu 23% do esperado, sendo um percentual de 20% só nesta quinta-feira (5). A expectativa para o mês é 289,5mm.

Também nesta quinta, o nível do Rio Acre aumentou 64 centímetros em 6 horas – chegando a 7,62 metros. A cota de alerta é de 13,50m e a de transbordo é de 14m.

- Publicidade-

De acordo com o órgão, algumas medidas e ações são previstas, como o plano de contingência e o plano de ação para todas as intempéries. Neste período, estão sendo monitorados um total de 11 bairros que são os primeiro a serem atingidos pelas águas do rio, sendo eles:

Adalberto Aragão Airton Sena Baixada da Habitasa Bairro Quize Base Cadeia Velha Cidade Nova 6 de agosto Taquari Triângulo Novo Triângulo Velho

Vale ressaltar que caso o rio Acre alcance 15 metros, em torno de 600 famílias são suscetíveis a remoção dos bairros e aproximadamente 3 mil famílias atingidas. O trabalho também monitora bairros que são geados pelos igarapés para uma possível situação de enxurrada.

Enchente

De acordo com as estatísticas levantadas pela Defesa Civil, nestes 53 anos de monitoramento, em apenas 11 não aconteceu o transbordamento do rio Acre. Em 2023, existe o risco de uma possível inundação, já que os números nesses primeiros dias do ano, já são considerados preocupantes.

Para o tenente-coronel Cláudio Falcão, os riscos aumentam no mês de fevereiro. “Os risco aumentam mais quando chegarmos no meses de fevereiro e março. No mês de janeiro, não temos um risco tão grande de inundação”.

Excesso de chuvas

Em caso de fortes chuvas, no período amazônico, é necessário realizar algumas medidas, como por exemplo: moradores que residem às margens de igarapés devem ficar atentos aos níveis das águas, pois podem subir rapidamente e atingir as casas.

Além disso, observar se não há movimentação de massa, rachaduras ou barrancos; verificar também se não está havendo queda de terra. Caso ocorra, é necessário abandonar o local e acionar o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil.

Em casos de temporais

“Se caso acontecer temporais, as pessoas devem se abrigar nas suas casas ou em prédios públicos, evitar de estar na rua, embaixo de paradas de ônibus e de fiação elétrica e, principalmente, não se abrigar embaixo de árvores. E em hipótese alguma se abrigar em postos de combustíveis. Caso perceba que tem a possibilidade de um destelhamento, abandone a sua casa e procure outro local”.

Reiteramos que em caso de decorrências das fortes chuvas, acione o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, pelos contatos abaixo:

Tenente-coronel Cláudio Falcão

Coordenador Municipal da Defesa Civil

(68) 3224-4932 (Ramal 215) | [email protected] gov.br

Corpo de Bombeiros do Estado do Acre

Endereço: Estr. da Usina, 669 – Morada do Sol, Rio Branco – AC, 69910-730

Telefone: (68) 3212-7800