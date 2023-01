Perseguição policial em Rio Branco termina com uma pessoa ferida e outros presos

Mauri Sérgio Silva dos Santos, 34 anos, foi ferido com um tiro e Jardson Ferreira dos Anjos, 33 anos, Eduardo Queiroz Veríssimo, 20, e Mateus Moura de Souza, 22, foram presos acusados de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (2), na Travessa Santa Rita, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Mauri Sérgio, Jardins, Eduardo e Mateus trafegava em um carro Chery QQ, de cor verde e placa NAC-3403, quando policiais militares nas motos do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensivas (Giro), do Bope, passaram e viram quando dois criminosos estavam no banco de trás do veículo se abaixaram, o que fez levantar suspeitas para os PMs.

Os militares acompanharam o veículo e deram ordem de parada, que não foi obedecida. Dois dos criminosos estavam armados com duas garruchas e ainda chegaram a disparar com os policiais do Bope, que conseguiram desviar dos tiros e revidaram para tentar parar o veículo e também deter os suspeitos.

Um tiro atingiu o vidro traseiro do veículo dos criminosos e acabou acertando Mauri Sérgio nas costas, que resolveu se entregar juntamente com os três comparsas Jardson, Eduardo e Mateus.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para dar os primeiros atendimentos a Mauri Sérgio, que foi estabilizado e encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Após receber alta, Mauri deverá também ser preso e encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla)

Todos receberam voz de prisão e os militares do Giro pediram apoio à guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar, para ajudar a levar o trio até a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com duas armas de fogo calibre 28 e duas munições intactas e uma outra que foi deflagrada.

O caso ficará sob investigação da Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).