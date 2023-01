Pimenta: com portas abertas no governo Lula, Petecão se reúne com três ministros em um único dia

Ponte

Desde as eleições do ano passado, que consagraram Lula (PT) como presidente da República pela terceira vez e elegeu uma bancada quase 100% bolsonarista no Acre, que o nome do senador Sérgio Petecão (PSD) vem sendo cogitado para que atue como uma espécie de interlocutor entre os governos Federal e estadual. O nome de Petecão foi sugerido para ser essa ponte até por petistas do Acre.

Portas abertas

Mesmo que Petecão ainda não esteja fazendo esse papel formalmente, o governo Lula já demonstra como será a tônica da sua relação com o senador: de portas abertas. Só ontem o senador visitou três ministros. “Hoje eu me reuni com o Wellington Dias [Desenvolvimento e Assistência Social], com o ministro Carlos Fávaro [Agricultura] e com Renan Filho [Transporte]. Foram reuniões muito proveitosas”, disse à coluna.

Casal 20

E as visitas não foram solitárias. A vice-prefeita de Rio Branco e esposa do senador, Marfisa Galvão (PSD), acompanhou Petecão na agenda com o ex-governador do Piauí, o ministro Wellington Dias (PT). É que a vice acumula também o cargo de secretária de Assistência Social da capital. “Na reunião no Ministério da Assistência Social a Marfisa foi junto, já que ela é secretária municipal na mesma área. Ela quis apresentar alguns projetos da Prefeitura de Rio Branco ao ministro”, informou.

Agricultura

Já na reunião com o senador licenciado e ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD-MT), que é seu correligionário, o assunto foi o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. “Na Agricultura fui atrás de arrumar um recurso para garantir a compra dos pequenos produtores para distribuir nos abrigos e escolas. Essa ação também tem relação com a secretaria da Marfisa, a Assistência Social”, contou à coluna.

BR-364

No Transporte, o assunto não poderia ser outro, a recuperação da BR. “Já no Ministério do Transporte fui tratar sobre a situação da BR-364, e também a ponte de Rodrigues Alves, além da aplicação dos R$ 60 milhões que nós arrumamos para a recuperação da BR, que está em uma situação muito difícil”.

Bônus

Petecão aproveitou também a reunião com o ex-governador e senador licenciado de Alagoas, o ministro dos Transportes Renan Filho (MDB-AL), para tratar de uma outra questão, o Dnit. “Discuti também a situação do DNIT no estado”, confidenciou à coluna. Apesar de não ter deixado claro se essa situação que foi discutida sobre o Dnit é sobre recursos e estrutura do Departamento ou sobre a nomeação do diretor do órgão, aposto na segunda opção. O que se sabe até aqui é que o Dnit acreano tem sido motivo de disputa entre Petecão e o PT local.

Silêncio

Por falar em Marfisa, pra quem aposta na briga do PSD com Bocalom (PP) e em um possível rompimento da vice com o titular, pode estar enganado sobre o fim dessa história. A vice-Prefeita de Rio Branco, que é filiada ao PSD, tem adotado o silêncio diante desse suposto distanciamento do seu partido com Bocalom. E em alguns casos, o silêncio é ouro. Marfisa, que foi eleita junto com Bocalom, vem cumprindo seu papel normalmente, sem deixar se abalar com fatores externos.

Boa relação

Fontes apontam que a relação de Marfisa e Bocalom é muito boa. Falam pouco sobre política e muito sobre a gestão de Rio Branco.

A Secretaria de Assistência Social, administrada pela vice-prefeita, tem tido um desempenho acima da média. Abriram o restaurante popular com um longo período de gratuidade, instituíram bolsas para famílias acolhedoras, e tem uma excelente relação com os órgãos de garantia de direitos, como o TJ, MP e outros.

2024

Se Bocalom vai poder contar novamente com o apoio do PSD na próxima eleição, ainda é uma incógnita. Mas Marfisa deve permanecer ao lado do chefe do Executivo municipal até o fim do mandato. A decisão do PSD apoiar ou não a reeleição de Bocalom passa prioritariamente por Marfisa, Petecão e pelo próximo presidente municipal da legenda.

IRPF

Depois da polêmica envolvendo a declaração do Imposto de Renda, em que quem ganha a partir de um salário mínimo e meio vai precisar prestar as contas com o Leão a partir deste ano, o presidente Lula (PT) já trabalha para mudar esse quadro a partir do ano que vem. Sem poder mudar a tabela deste ano, que foi definida ainda no governo anterior, Lula quer que a partir de 2023 só precise declarar o IRPF quem ganhar acima de R$ 5 mil.