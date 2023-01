Pimenta: deputados insatisfeitos planejam surpresa para a eleição da mesa diretora da Aleac

Bomba Relógio

A eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) está marcada para acontecer no dia 1º de fevereiro, mesma data em que ocorre a posse dos deputados estaduais eleitos. Tudo indica que terá apenas uma chapa, porém, informações que chegam a esta coluna dizem que alguns deputados descontentes planejam uma surpresa para o dia. O que será que vem por aí?

- Publicidade-

O Deda

O ex-prefeito de Rodrigues Alves, Francisco Vagner Amorim, o Deda, traça novos desafios de mãos dadas com governador Gladson Cameli, e claro, da sua esposa, a deputada estadual reeleita Maria Antônia (PP). Deda tem trabalhado forte visando uma cadeira na Câmara Federal em 2026. A pergunta é: ele terá votos para isso? Nas rodas políticas ninguém duvida!

Keiliane Cordeiro

O nome da esposa do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e ex-deputado federal Ilderley Cordeiro tem ventilado no Juruá como uma possibilidade de compor uma certa chapa nas eleições municipais de 2024. Keiliane Cordeiro (Republicanos) disputou as eleições em 2022 concorrendo à uma vaga para deputada federal e obteve 10.092 votos.

Por falar em eleições municipais…

Em Feijó, quem está ganhando cada vez mais admiração da população é o delegado Railson Ferreira, ao ponto de muitos cogitarem sua candidatura para prefeitura em 2024. O delegado cresceu popularmente e politicamente. Em contrapartida, construiu inimigos políticos capazes de fazer de tudo para que ele vá embora o quanto antes. Se Railson fosse mesmo disputar as eleições municipais, seria um nome forte a ser batido.

Puxa, encolhe

Ainda pelas bandas de Feijó, informações obtidas por essa coluna dão conta que o Prefeito Kiefer Cavalcante (PP) está virado o Jiraya atrás de tomar de um vereador o domínio sobre o Deracre no município. Dizem que o prefeito irá enfrentar a viagem pela tortuosa BR-364 para tentar convencer Cameli a ceder o órgão. As chances do prefeito de conseguir o Deracre em Feijó é de apenas 5%, os 95% já estão com o vereador que tem como padrinho o deputado estadual Nicolau Júnior (PP).

PL no Acre

O PL no Acre, que está sob a órbita do senador Marcio Bittar (UB), tem se articulado para compor chapas nas eleições de 2024. Visto que o presidente da sigla no Acre, Edson Siqueira, irmão do senador, está convocando lideranças do partido para conversas que tem como objetivo o fortalecimento de algumas bases na capital e no interior do Estado.

Zé Lopes

O Jovem Zé Lopes (PL), que disputou a última eleição concorrendo uma vaga para deputado estadual, é uma das lideranças procuradas pela direção do PL para fazer as tratativas das bases nos municípios. Zé é sagaz, tem percorrido o Acre de ponta a ponta. Não me surpreende arriscar uma vaga para Câmara Municipal de Rio Branco em 2024, mas seu foco mesmo é Assembleia Legislativa em 2026.

Duarte vs Toniquim

Só se tem falado na disputa pela Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC). No ringue, o deputado federal eleito Roberto Duarte (Republicanos) contra o atual presidente da FFAC, Antônio Aquino Lopes, o Toniquin. Em entrevista dada ao Roberto Vaz, senti falta de o atual presidente citar as propostas ao invés de fazer “teorias da conspiração’’ sobre o seu concorrente. Quando perguntado sobre os benefícios que o deputado teria caso ganhe, ele desconversou e não soube responder de fato.